陸上の全日本大学女子駅伝（２６日、弘進ゴムアスリートパーク発着）で、城西大が大逆転Ｖを飾った。前回大会で３位に入った城西大は、今大会の目標を日本一に設定。１区（６・６キロ）で本間香（１年）が区間新記録の２０分５３秒をマークして首位に立つと、２区以降の選手も安定した走りでタスキをつなぐ。５区（９・２キロ）で大東大のサラ・ワンジル（３年）に首位の座を明け渡すも、最後にドラマが待っていた。最終６区