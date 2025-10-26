巨人・坂本勇人内野手が２６日、今季限りで引退した巨人の長野久義外野手について語った。坂本が盟友への思いを言葉に込めた。１４日に長野が現役引退を表明。「ＣＳで最後、打席に立つ姿を見たかったなというのはあって、そこはすごい残念ですけど、しょうがないことでもあると思う。後輩たちのためにもいろいろと勉強させてくれる先輩でした」と紡いだ。長野が２０１０年に入団してから「サカチョーコンビ」で数々の功績を