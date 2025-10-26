巨人の橋上秀樹作戦戦略コーチ兼スコアラーが２６日、ジャイアンツ球場で行われた残留練習に参加。２９日からジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場で行う、若手主体の秋季キャンプについて構想の一部を明かした。阿部監督は来季の逆襲に向けて「地獄の秋」を予告。投手は投げ込み、野手は振り込みで強化を図るほか、投手は実際の試合で疲れた状態で投球する場面を想定し、走り込んだ後にブルペン入りする案を示すな