【中銀チェック】ともに据え置き濃厚＝日銀金融政策決定会合とECB理事会 29日、30日に日銀金融政策決定会合とECB理事会が開催されます。 まずは日銀金融政策決定会合です。こちらは据え置きが濃厚も、利上げの期待が一部残る状況です。 24日の9月全国消費者物価指数(CPI)生鮮除くコアは前年比+2.9%とインフレターゲットである+2.0%を大きく超えて上昇する展開となっています。ただ、植田日銀総裁は基調的物価