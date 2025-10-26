◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ関学大44―0神戸大（2025年10月26日たけびしスタジアム京都）関学大が5TD、3FGとオフェンスが覚醒し、神戸大を圧倒。5勝1分けとした。敗れた神戸大は3勝3敗となり、第2試合で激突する立命大（5勝）、関大（4勝1分け）を上回る可能性がなくなったため、3校の全国選手権大会出場が決まった。