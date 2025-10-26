天皇陛下は、長女の愛子さまと皇居で雅楽の演奏会を鑑賞されました。【映像】皇居で雅楽演奏会を鑑賞される天皇陛下と愛子さま天皇陛下と愛子さまは、秋季雅楽演奏会を鑑賞されるため26日午前10時半ごろ、皇居・東御苑にある楽部庁舎を訪問されました。演奏会では、2019年に行われた即位に伴う大嘗祭の祝宴、「大饗の儀」でも演奏された日本古来の「久米舞」などの曲目が披露されました。お二人は説明者の話に耳を傾け、時