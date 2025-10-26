フジテレビ系「かのサンド」が２６日に放送され、ピン芸人・狩野英孝、サンドウィッチマン・富澤たけし、伊達みきおが出演した。宮城県出身の狩野とサンドウィッチマンで進行するお散歩バラエティー。この日は、狩野の思い出の街、神奈川・新百合ヶ丘駅近辺を散策した。狩野は、通っていた日本映画大学を紹介し、当時の心境を回想。「（将来の目標が）分かんなくて来て。演技の勉強もする。ダンスもある。ボイストレーニング