ÆüËÜ¥ìー¥¹¼Ì¿¿²È¶¨²ñ¡ÊJRPA¡Ë¤Î²ñÄ¹¤Ç¼Ì¿¿²È¤Î¾®ÎÓÌ­»á¤Ë¤è¤ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿¡¦ºîÉÊÅ¸¡ÖCHASING GRACE¡×¤¬¡¢¥­¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー S¡ÊÉÊÀî¡Ë¤Ç¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ ¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬¶¦¤ËÀï¤¦»þ´Ö¤ä¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¼Ì¤·¤¿ÊóÆ»¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢»þÂå¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¶õµ¤´¶¤òÂª¤¨¤¿¥í