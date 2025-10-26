Photo: きむ（ら） ROOMIE 2025年10月4日掲載の記事より転載 山登りに行くと、標高が高かったり、稜線で風が強かったりで、真夏を過ぎるとちょっと寒いなと思うことがよくあります。また、屋外スタジアムでのスポーツ観戦や、テーマパークでのアトラクションの待ち時間など、これからの季節は寒いタイミングがちょくちょく出てくるんですよね。モンベルの薄いパンツが寒さから守ってくれる！