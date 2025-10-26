「プロレス・マリーゴールド」（２６日、両国国技館）団体の元レフェリーで、今月にクマに襲われて亡くなったと見られる笹崎勝巳さんの追悼セレモニーが第１試合前に行われた。リングにレフェリー、スタッフが笹崎さんの遺影を持って並び、１０カウントゴングが鳴らされる中でファンとともに黙祷を捧げた。笹崎さんは全日本女子プロレスからレフェリーを務め、直近ではマリーゴールドで試合を裁いていた。