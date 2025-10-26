【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２５日、自身のＳＮＳで、カナダからの輸入品への関税を１０％引き上げると表明した。カナダ・オンタリオ州政府が配信したトランプ政権の関税政策を批判するテレビ広告は「虚偽だ」と主張し、広告が即時に停止されなかったことへの対抗措置だとしている。オンタリオ州の広告では、関税政策は効果を発揮したとしても一時的なものにすぎず、「長期的には米国の労働者と消費者を傷