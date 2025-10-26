男子マラソン競歩1位でゴールする勝木隼人＝山形県高畠町来年の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた全日本競歩高畠大会は26日、山形県高畠町で行われ、マラソン競歩の男子は9月の世界選手権35キロで銅メダルの勝木隼人（自衛隊）が2時間55分28秒で制した。世界陸連が来年から35キロをフルマラソンと同じ42.195キロに変更することを受け、国内初の公認大会として開催された。女子は内藤未唯（ウィザス）が3時間47分51