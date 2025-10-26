「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・最終日」（２６日、マスターズＧＣ＝パー７２）佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝が通算２５アンダーの“記録的圧勝”で通算４勝目を手にした。初日から首位を守り続け、この日は２位に８打差の通算２０アンダーからスタート。この時点で、逆転されたことは過去に３例しかないストローク差だったが、佐久間の“一人旅”は加速した。２番で２メートルを入れてバーディ