【モデルプレス＝2025/10/26】タレントのスザンヌが10月25日、自身のInstagramを更新。息子の小学校最後の運動会を報告した。【写真】38歳美女タレント「豪華」と話題の運動会弁当◆スザンヌ、息子の運動会弁当公開スザンヌは「息子、小学校生活最後の運動会でした そして6年間ではじめてお弁当ありの午後までの運動会」とコメント。弁当の入った大きなボックスを持つカジュアルな運動会スタイルの自身のショットとともにレジャー