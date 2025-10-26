【モデルプレス＝2025/10/26】日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」にて、8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）のインタビュー連載が、10月26日よりスタートする。【写真】8人組ボーイズグループ、韓国から来日時に直撃◆ATEEZ、約4年半ぶり日本フルアルバム「Ashes to Light」ATEEZは2018年10月にデビューしたHONGJOONG（ホンジュン）、SEONGHWA（ソンファ）、YUNHO（ユンホ）、