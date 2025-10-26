ワールドシリーズ第2戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。ロジャーズ・センターを埋めたブルージェイズ・ファンは、失意の表情を浮かべていた。ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を