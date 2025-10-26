女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２７日に、第２１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）銀二郎（寛一郎）との別れから４年。トキ（郄石あかり）はいまだ貧乏借金暮らしから抜け出せずにいた。シジミ売りで生計をたてるトキは、お得意様である花田旅館の花田平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）夫妻から松江に外国