◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）大東大は、またも２位だった。５区のサラ・ワンジル（３年）で首位に立ったが、最終６区の野田真理耶（３年）が残り約１キロで城西大に抜かれ、出場１５回目で１１回目の２位となった。雨の降りしきる中、定刻の１２時１０分に号砲が鳴った。４区終了時点で４位と苦戦していたが、エース区間の最長