イングランドの2部リーグに相当するチャンピオンシップの第12節が行われ、フランク・ランパード監督率いるコベントリーはホームでワトフォードと対戦。コベントリーは日本代表FW坂元達裕の得点を含む3ゴールを前半のうちに決めてリードを得る。後半はPKから得点を許したが、その後は堅守を披露し、最終的には3-1でホームのコベントリーが白星を挙げた。今季のコベントリーは非常に好調で、開幕から12試合で8勝4分、未だ負けがない