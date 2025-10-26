リヴァプールの苦戦はまだまだ続くようだ。プレミアリーグ第9節でリヴァプールはブレントフォードと対戦。5分、相手が得意とするロングスローからあっさり失点を許すと、45分には追加点を決められてしまう。前半アディショナルタイムに1点を返したが、後半はフィルジル・ファン・ダイクがまさかのPK献上。終盤にモハメド・サラーがスーパーゴールで1点差に詰め寄ったが、最終的に3-2の黒星。リーグ戦では泥沼4連敗となっている。公