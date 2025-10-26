弘南バスは、青森・弘前〜上野（東京）線「パンダ号上野線」の運行開始20年を記念したキャンペーンを実施する。「パンダ号」は、従来運行していた3列シート・トイレ付きの「ノクターン号」に加え、廉価での移動を求める声に応え、4列シート・トイレなし車両として2005年12月1日に運行を開始した。2006年には青森フェリーターミナルへの延伸、2007年には2往復への増便などを経て、当初は上野発着であることを訴求し、上野動物園にあ