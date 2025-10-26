フリーアナウンサーの高橋真麻が25日に自身のアメブロを更新。急遽追加で作った夕食を公開した。この日、高橋は「夕食作り」と切り出し「ネギを焼いて、鶏肉と大根を生姜で煮てから春菊とエノキダケ。エノキダケと人参と白だしをレンチンしてごま油をかけて、青海苔を散らして。長芋の醤油漬け」と、調理中の写真とともに作った和食メニューを複数紹介。「ぱぱっと夕食を作れるのはOisixのおかげです」と明かした。しかし、その後