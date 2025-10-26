今季限りでヤクルトを退団した鈴木康平投手（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。現役引退を表明した。鈴木は「本日をもって現役引退します！」とつづり、野球生活25年を見守り続けてくれた両親にまずは感謝。さらに「オリックスで5年半、ジャイアンツで1年半、ヤクルトで1年。計8年間、プロ野球選手としてプレーできたことを心から誇りに思います」と投稿して、ファン、指導者、同僚などにも感謝の気持ちをつづった。