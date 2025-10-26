10月26日、京都競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、松山弘平騎乗の3番人気、ダノンバーボン（牡2・栗東・池添学）が快勝した。10馬身差の2着にファイアスピリット（牡2・栗東・東田明士）、3着にキタノシャカール（牡2・栗東・吉田直弘）が入った。勝ちタイムは1:51.9（重）。1番人気で西村淳也騎乗、ジーティーピカソ（牡2・栗東・宮地貴稔）は5着、2番人気で佐々木大輔騎乗、アルダ（牡2・栗東・石坂公一）は14着