【モデルプレス＝2025/10/26】歌手・俳優の中島健人が、25日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。SixTONESの田中樹と同期トークを繰り広げる場面があった。【写真】中島健人＆田中樹、貴重な同期オフショット◆中島健人、SixTONES田中樹と連絡先再交換この日、田中が「完全なる同期。オーディションが全く一緒で完全同じ日」と初めてゲストで登場し