TBSの田村真子アナ（29歳）が、10月25日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、放送中に「気持ち悪くなるぐらいお腹すいているときあるから」と語った。TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、宇賀神アナが「放送前に食べる派？」とたずねると、田村アナは「食べる。普通に。食べられる時は食べるかな？ お腹空いちゃうんだよね。食べ物、出てくるしさ」と、出演する