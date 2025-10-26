立憲民主党の野田代表は２５日、高市首相が上野厚生労働相に検討を指示した労働時間規制の緩和を巡り、「しっかり休みを取るのが時代の趨勢（すうせい）だ」と述べ、慎重な考えを示した。訪問先の静岡県藤枝市で記者団の質問に答えた。立民を支援する連合は「看過できない」と首相指示に反発しており、野田氏は「それを踏まえて対応したい」とも語った。