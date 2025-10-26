元衆院議員で宮崎県知事も務めた東国原英夫氏は、26日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。小泉進次郎氏（44）が高市早苗内閣の防衛相に起用されたことについて「小泉さんが…防衛大臣だよ」と、失笑まじりに酷評した番組MCのビートたけし（78）に、「誤解を恐れずに言えば、だれがなってもいいと思います」と私見を示した。出演者の間では、「進次郎防衛相」の是非について激論が交わされた