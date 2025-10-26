◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)大東文化大学が初優勝にあと一歩届かず、2位に終わりました。1区(6.6キロ)では城西大学の本間香選手(1年)が区間新記録快走。従来の記録18秒上回ります。大東文化大学の秋竹凛音選手(1年)も食らいつき、区間記録を上回る5位でタスキをつなぎます。2区(4.0キロ)では城西大学の兼子心晴選手(4年)が区間新記録をたたき出し、トップを快走。大東