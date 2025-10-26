気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。ハワイ・ワイキキビーチでのサンセット写真を複数枚公開しました。【写真を見る】【 穂川果音 】ワイキキで見返り美背中「サンセットのお裾分け」フォロワー感嘆「女神様がいます」穂川さんは写真とともに「このところ、曇りや雨の日が続いているので日差しが恋しいですねぇ、この週末も雨のところが多く、特に日曜は東日本〜北日本の太平洋側で雨の降り方が強まりそう