韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの“生みの親”として知られる芸能プロダクション・アドア（ＡＤＯＲ）前代表のミン・ヒジン氏（４６）が、新たな芸能プロダクションを設立したと２５日、現地メディアのインサイトなどが報じた。ミン氏は１６日、「オーケー（ｏｏａｋ）」という称号で新芸能プロダクションを設立し、法人登記を完了したという。これによると、同社の事業内容は芸能人のマネジメント代行をはじめ、音