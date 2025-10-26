■第43回全日本大学女子駅伝対校選手権大会（26日、宮城・仙台、全6区間・38km ）“全日本・富士山”と大学女子駅伝の2大大会の一つ、全日本大学女子駅伝対校選手権大会が宮城県・仙台市で行われ、城西大学が2000年以来、25年ぶり3度目の優勝を果たした。1区・本間香（1年）、2区・兼子心晴（4年）、3区・大西由菜（1年）が3区間連続区間新記録をマーク。5区で3位まで順位を落としたが、アンカーの金子陽向（4年）が1分17秒差を大