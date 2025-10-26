陸上の全日本大学女子駅伝（２６日、弘進ゴムアスリートパーク発着）で、シルバーコレクター返上を目指した大東大に悪夢が待っていた。前回大会２位の大東大はエースのサラ・ワンジル（３年）を３年連続の５区（９・２キロ）に配置すると、序盤から先頭を走っていた城西大を抜き去る。その後も独走で後続との差を広げ、２８分２５秒の好タイムで６区（７・６キロ）の野田真理耶（３年）にタスキをつないだ。かねて「私がサラ