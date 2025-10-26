愛知県は、県内の児童・生徒を対象に「技能五輪国際大会技能体験プログラム」を実施。技能やモノづくりの魅力を伝え、大会への興味・関心を喚起させることが目的。２０２８年技能五輪国際大会に向け、県内の機運醸成に取り組んでいる。講師には、様々な競技職種のチャンピオン（技能五輪国際大会出場選手）を招き、世界レベルの技能を体感することで、技能五輪への理解を深め、参加した児童・生徒が将来、大会出場を目指す等き