女優の広瀬すず（27歳）が、10月25日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。実写映画「秒速5センチメートル」の予告編で見たSixTONES・松村北斗の印象的なカットを本編で見て「ここの表情かい！」と思ったと語った。実写映画「秒速5センチメートル」の奥山由之監督が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。広瀬すずとは「アット・ザ・ベンチ」などで仕事をしており、今回が3回目の出演という