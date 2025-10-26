◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）最終組で回った菅楓華（20＝ニトリ）は、71と思うように伸ばせず3位で大会を終えた。最終日は3パットのボギーが2回とグリーン上で苦しめられた。「本当にパッティングに苦しんだ1日で、昨日と全く感覚も違いました。フィーリングも合うものがなくて、修正できずに終わった感じです」2番で