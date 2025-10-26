[10.26 J2第34節](ソユスタ)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 5 長井一真DF 13 才藤龍治DF 30 飯泉涼矢DF 32 長谷川巧MF 7 水谷拓磨MF 20 吉岡雅和MF 29 佐藤大樹MF 66 土井紅貴FW 34 鈴木翔大FW 40 佐川洸介控えGK 17 ルカ・ラドティッチDF 2 岡崎亮平DF 16 村松航太MF 14 大石竜平MF 31 石田凌太郎FW 8 畑潤基FW 9 中村亮太FW 11 梶谷政仁FW 90 梅木翼監督吉田謙[ジェフユナ