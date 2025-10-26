[10.26 J2第34節](ユアスタ)※14:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 3 奥山政幸DF 5 菅田真啓DF 25 真瀬拓海DF 44 井上詩音MF 10 鎌田大夢MF 14 相良竜之介MF 17 工藤蒼生MF 47 荒木駿太FW 9 エロンFW 99 宮崎鴻控えGK 1 堀田大暉DF 19 マテウス・モラエスDF 39 石尾陸登DF 42 石井隼太MF 8 武田英寿MF 11 郷家友太MF 32 山内日向汰FW 48 中田有祐FW 59 小林心監督森山佳郎[サガン鳥栖]先