[10.26 J1第35節](ベススタ)※14:40開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 24 小畑裕馬DF 3 奈良竜樹DF 20 安藤智哉DF 40 池田樹雷人MF 8 紺野和也MF 11 見木友哉MF 14 名古新太郎MF 22 藤本一輝MF 29 前嶋洋太MF 88 松岡大起FW 27 碓井聖生控えGK 1 永石拓海DF 2 湯澤聖人DF 5 上島拓巳DF 37 田代雅也DF 47 橋本悠MF 6 重見柾斗FW 17 ウェリントンFW 18 岩崎悠人FW 32 サニブラウン・ハナン監督金明輝[湘南