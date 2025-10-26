[10.26 J3第33節](Axis)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 6 温井駿斗DF 42 金浦真樹DF 55 大嶋春樹MF 3 永野修都MF 8 田中恵太MF 11 東條敦輝MF 14 普光院誠MF 21 河村匠MF 34 曽我大地FW 10 富樫佑太控えGK 39 櫻庭立樹DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーンDF 77 橋本清太郎MF 2 藤田一途MF 13 清水祐輔MF 32 伊川拓MF 66 土肥航大FW 9 棚田遼FW 18 半田航也監督林健太郎[テゲバ