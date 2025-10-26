[10.26 J3第33節](長野U)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 16 宮部大己DF 19 杉田隼DF 44 野々村鷹人MF 15 山本康裕MF 17 山本龍平MF 22 佐相壱明MF 23 滝裕太MF 24 小川大貴MF 46 安永玲央FW 43 林誠道控えGK 35 神田渉馬DF 7 馬渡和彰DF 40 樋口大輝MF 25 川上航立MF 30 國分龍司MF 36 松村厳MF 41 村越凱光FW 14 安藤翼FW 42 田中想来監督早川知伸[カマタマーレ讃岐]先発GK 41 飯田