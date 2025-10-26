[10.26 J2第34節](えがおS)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 4 袴田裕太郎DF 24 李泰河DF 25 小林慶太MF 6 岩下航MF 8 上村周平MF 9 大本祐槻MF 10 古長谷千博MF 17 藤井皓也FW 14 塩浜遼FW 18 半代将都控えGK 23 佐藤優也MF 3 大西遼太郎MF 7 竹本雄飛MF 13 飯星明良MF 15 三島頌平MF 16 松岡瑠夢MF 21 豊田歩FW 11 ベ・ジョンミンFW 20 大崎舜監督大木武[大分トリニータ]先発GK 2