[10.26 J1第35節](デンカS)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 21 田代琉我DF 2 ジェイソン・ゲリアDF 15 早川史哉DF 25 藤原奏哉DF 42 橋本健人MF 7 谷口海斗MF 8 白井永地MF 28 島村拓弥MF 41 長谷川元希FW 30 奥村仁FW 65 ブーダ控えGK 1 藤田和輝DF 5 舞行龍ジェームズDF 31 堀米悠斗DF 35 千葉和彦MF 33 高木善朗MF 50 植村洋斗FW 18 若月大和FW 55 マテウス・モラエスFW 99 小野裕二監