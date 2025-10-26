[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]Jrユース、ユースと中高の6年間を横浜FCのアカデミーでプレーしていた柏レイソルのMF中川敦瑛にとって、初の古巣戦。「やっぱり特別な思いはあるチームなので。それでも全く試合に影響はしてなかった。自分はただこのチームの勝利のためにプレーするっていうことを考えてピッチに立ったので、やっているときは古巣だからとかっていう気持ちはなく、ただ相手を倒したいっていう気持ちでプ