MLBは25日（日本時間26日）、公式SNSを更新。ドジャースの山本由伸投手（27）が同日のブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦で9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振で完投勝利したことをおちゃめに祝福した。投稿では「山本由伸：10月に入ってから打者にとって悪夢のような存在」とし日本のホラー作品「呪怨」のポスター風の山本のコラージュ画像をアップした。フォロワーからは「すべての打者にとっての最悪の悪夢