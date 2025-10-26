ドジャースの山本由伸投手がブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し、完投勝利しました。ポストシーズンの大舞台で24年ぶりの2試合連続完投勝利を飾りました。【映像】山本由伸の投球姿（別カット）敵地トロントでのブルージェイズ戦に先発登板した山本由伸。3回に1点を失ったものの、4回からは走者を1人も許さないパーフェクトピッチングを見せました。9回を1人で投げ切り、8奪三振で完投勝利を収めました。