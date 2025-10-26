ヒグチアイが、スマートフォンRPG『アークナイツ』(中国大陸版)の、ゲーム・ローンチ6.5周年を記念したイメージソングに「ぼくらが一番美しかったとき/When We Were the Most Beautiful」を書き下ろした。自身初の”アークナイツ”とのタッグとなる。「ぼくらが一番美しかったとき」はデジタルシングルとして順次配信開始。スケール感溢れるストリングスとピアノが鳴り響く壮大なバンドサウンドを優しく温かな歌声が包むバラード楽