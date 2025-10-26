プロボクシングの八王子中屋ジムが、２７日午後７時から同ジムのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者・佐々木尽（２４）と、東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王者ワチュク・ナァツ（２８）＝ともに八王子中屋＝の公開スパーリングを生配信すると発表した。１時間の配信では、２ラウンドのスパーリングに加え、視聴者からの質問コーナーやプレゼント企画も