２０２３年８月をもって吉本興業を退社した樺澤まどかさんが２６日にまで自身のＳＮＳを更新。思い切ったイメチェンが話題を呼んでいる。自身のインスタグラムで「４年間伸ばし続けた髪をその日の気分でバッサリ行っちゃった結果めちゃ気に入った最高！！」とつづり、伸ばしていた髪を思い切ってとカットしたショートヘア姿を披露した。この投稿にファンからは「樺ちゃんめっちゃ可愛いショートも似合ってるぞ」「その