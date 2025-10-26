ＡＮＡあきんど株式会社・鹿児島支店は、北薩摩振興推進協議会の委託で、１１月８日から１２月７日に、九州自動車道宮原サービスエリア（上下線/熊本県八代郡氷川町）で鹿児島県北薩摩地域（阿久根市・出水市・薩摩川内市・さつま町・長島町）の特産品を販売する「北薩摩フェア」を開催する。また、１１月８、９日は宮原サービスエリア（上下線）の屋外イベント広場で特産品販売、買い上げ抽選会、観光ＰＲイベントの「北薩